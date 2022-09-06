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Азербайджан разместил спрос на продукцию малого бизнеса на российской цифровой платформе

Экономика Материалы 6 сентября 2022 13:31 (UTC +04:00)
Азербайджан разместил спрос на продукцию малого бизнеса на российской цифровой платформе

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Крупные предприятия из Азербайджана, Индии, ОАЭ разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса на платформе МСП.РФ.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Заказчики запрашивают 282 наименования товаров.

Сервис позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а зарубежным - найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России, говорится в сообщении.

"Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуются строительными материалами: досками, брусьями, древесиной", - говорится в сообщении.

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