Агентство Азербайджана по развитию МСБ обсудило с АБР возможности сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с главным международным экспертом проекта “Южный Кавказ - оценка региональной агропродовольственной цепочки” Азиатского банка развития Стивом Алленом.

На встрече было подчеркнуто, что аграрный и продовольственный секторы играют важную роль в цепочке создания стоимости в экономике страны, а также являются важными секторами с точки зрения деятельности МСБ.

Были доведены до внимания поддержка и услуги, оказываемые агентством в аграрном и продовольственном секторах, обсуждены возможности сотрудничества в рамках соответствующего проекта, говорится в сообщении.