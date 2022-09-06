Центробанк Азербайджана проведет тестовые работы в Межбанковском карточном центре

БАКУ /Trend/ - В целях повышения эффективности операций, осуществляемых Центральным банком Азербайджана (ЦБА) через карточную инфраструктуру страны, а также обеспечения безопасности будут проведены модернизационные мероприятия.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на ЦБА.

"В рамках этих мероприятий планируется проведение, начиная с седьмого сентября 2022 года в период с 03:00 до 04:00 часов (с кратковременным перерывом в обменных каналах) с обеспечением резервных центров функционирования системы в течение трех дней, соответствующих тестовых работ с целью оценки устойчивости во время чрезвычайных ситуаций обновленной на основе современных стандартов технической инфраструктуры Межбанковского карточного центра", - говорится в сообщении.