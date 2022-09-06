Азербайджан и Молдова обсудили поставки молдавской пшеницы

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Кишиневе Гудси Османов встретился с президентом Ассоциации экспортеров и производителей сельхозпродукции и зерновых Молдовы Игорем Григорьевым.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на молдавские СМИ.

Стороны обсудили возможность поставки молдавской пшеницы в Азербайджан.

"Агентство государственных резервов Азербайджана обратилось с запросом на поставку 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы из Молдовы, предлагая взамен удобрения для нужд сельского хозяйства", - сказал Григорьев.

По его словам, поставки должны быть осуществлены с октября 2022 года по февраль 2023 года, то есть по 20 тысяч тонн пшеницы в месяц.

"Я считаю, что это хорошая возможность для наших производителей принять участие в сделке, и первым шагом является аукцион, объявленный Агентством материальных резервов Молдовы для пополнения объемов продовольственной пшеницы в госрезерв. Призываю сельхозпроизводителей зарегистрироваться до 12 сентября на аукцион, чтобы потом они могли также участвовать в тендере, организованном для Азербайджана", - сказал Григорьев.

Он напомнил, что на межправительственном уровне идут обсуждения о поставках природного газа из Азербайджана в Молдову, а также подготовка к заседанию совместной молдавско-азербайджанской межправкомиссии (МПК), которое состоится осенью в Баку.