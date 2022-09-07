Азербайджан примет участие в международном форуме экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В Минске 9 сентября пройдет Международный форум экономического сотрудничества, в котором ожидается участие представителей Азербайджана, Турции, Узбекистана, Палестины, Пакистана и ряда других стран.

Как передает Trend в среду со ссылкой на белорусские СМИ, об этом журналистам сообщила заместитель председателя комитета экономики мингорисполкома Беларуси Татьяна Селивоник.

"Во время празднования Дня города запланировано проведение Международного форума экономического сотрудничества, который пройдет 9 сентября в Национальной библиотеке Беларуси. Участие в нем уже подтвердили более 100 зарубежных делегаций. Мы ждем гостей из Турции, Узбекистана, Палестины, Пакистана, Молдовы, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Вьетнама. Форум будет насыщенным, на пленарном совещании выступят представители наших ведущих министерств, в том числе крупных белорусских предприятий. Мы надеемся на подписание контрактов. Также наши предприятия смогут найти контрагентов на этом форуме. Мы будем рассказывать о своем инвестиционном и промышленном потенциале, туризме, чтобы еще больше стран приезжали к нам в Беларусь", - сказала Селивоник.