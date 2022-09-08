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Центробанк Азербайджана предупредил граждан о действиях мошенников

Экономика Материалы 8 сентября 2022 17:04 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана предупредил граждан о действиях мошенников

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана предупредил граждан о распространении ложной информации о блокировке платежных карт, сообщает в четверг Trend.

"В социальных сетях распространилась ложная информация о блокировке платежных карт и необходимости обращения держателей карт в Центральный банк через "Whatsapp". Сообщаем, что распространяемая информация не отражает действительности. Мы призываем наших граждан быть осторожными и ни в коем случае не предоставлять третьим лицам информацию о личных данных и платежных картах, получать необходимую информацию только с официального сайта или официальных аккаунтов Центрального банка Азербайджана в социальных сетях", - говорится в сообщении.

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