Центробанк Азербайджана предупредил граждан о действиях мошенников

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана предупредил граждан о распространении ложной информации о блокировке платежных карт, сообщает в четверг Trend.

"В социальных сетях распространилась ложная информация о блокировке платежных карт и необходимости обращения держателей карт в Центральный банк через "Whatsapp". Сообщаем, что распространяемая информация не отражает действительности. Мы призываем наших граждан быть осторожными и ни в коем случае не предоставлять третьим лицам информацию о личных данных и платежных картах, получать необходимую информацию только с официального сайта или официальных аккаунтов Центрального банка Азербайджана в социальных сетях", - говорится в сообщении.