Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в четверг в Кабмине, на заседании под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены задачи, вытекающие из "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 22 июля 2022 года, проекты государственного и сводного бюджетов на 2023 год и последующие три года, цели бюджетного правила и оперативная цель, уточненные показатели макроэкономического прогноза на среднесрочный период и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова. Соответствующим структурам были даны поручения в связи с представлением в Кабинет министров проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год.

(Перевод: Нубар Кулузаде)