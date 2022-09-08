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Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 8 сентября 2022 20:08 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в четверг в Кабмине, на заседании под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены задачи, вытекающие из "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 22 июля 2022 года, проекты государственного и сводного бюджетов на 2023 год и последующие три года, цели бюджетного правила и оперативная цель, уточненные показатели макроэкономического прогноза на среднесрочный период и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова. Соответствующим структурам были даны поручения в связи с представлением в Кабинет министров проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
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