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Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)

Экономика Материалы 12 сентября 2022 10:42 (UTC +04:00)
Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В ходе визита в Беларусь делегации Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и Федеральной антимонопольной службой России о сотрудничестве в сфере конкуренции.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госслужбу.

Документ подписали начальник Государственной службы Мамед Аббасбейли и начальник Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.

В меморандуме отражены вопросы развития сотрудничества в сфере конкурентной политики, обмена опытом и другие вопросы.

Отметим, что представители Государственной службы также приняли участие в 53-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ.

Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)
Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)
Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)
Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)
Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)
Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики (ФОТО)
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