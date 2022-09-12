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Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)

Экономика Материалы 12 сентября 2022 16:58 (UTC +04:00)
Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) реализовал возможность приема безналичных платежей в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе регулятора, внедрение цифровых платежных решений с участием банковского сектора и международных карточных организаций позволило жителям этого села быстро, удобно и безопасно совершать безналичные платежи.

"В рамках осуществляемых мер предприниматели села Агалы обеспечены всеми необходимыми средствами, необходимыми для приема безналичных платежей, установлены платежные терминалы. Также жители села могут открыть банковские счета", - говорится в сообщении ЦБА.

Кроме того, по инициативе Центробанка, при поддержке министерства науки и образования, ОАО Kapital Bank и международной компании Mastercard реализован проект "Смарт - образовательная карта" для учащихся средней школы села Агалы.

Отметим, что проекты безналичных платежей на основе концепции "умного города и села" планируется внедрить и в других регионах страны.

Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)
Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)
Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)
Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)
Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)
Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи (ФОТО)
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