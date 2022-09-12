Азербайджан и Швейцария обсудили расширение сотрудничества в сфере МСБ

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в понедельник Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре.

На встрече обсуждались возможности расширения связей между бизнес-структурами обеих стран и ожидаемый визит делегации в Женеву при поддержке агентства.