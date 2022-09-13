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Официальный курс маната к мировым валютам на 13 сентября

Экономика Материалы 13 сентября 2022 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,722 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7220

1 австралийский доллар

AUD

1,1682

1 аргентинский песо

ARS

0,0119

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3337

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0993

100 южнокорейских вон

KRW

0,1234

1 чешская крона

CZK

0,0702

100 чилийских песо

CLP

0,1892

1 китайский юань

CNY

0,2456

1 датская крона

DKK

0,2316

1 грузинский лари

GEL

0,6010

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0215

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9861

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1622

1 швейцарский франк

CHF

1,7855

1 израильский шекель

ILS

0,5047

1 канадский доллар

CAD

1,3086

1 кувейтский динар

KWD

5,5173

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0207

100 ливанских фунтов

LBP

0,1126

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3772

1 мексиканский песо

MXN

0,0858

1 молдавский лей

MDL

0,0880

1 египетский фунт

EGP

0,0879

1 норвежская крона

NOK

0,1726

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3669

1 российский рубль

RUB

0,0268

1 сингапурский доллар

SGD

1,2178

1 саудовский риал

SAR

0,4524

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2181

1 турецкая лира

TRY

0,0933

1 тайваньский доллар

TWD

0,0550

1 таджикский сомони

TJS

0,1654

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,1928

1 новозеландский доллар

NZD

1,0417

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