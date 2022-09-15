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ЦБ Азербайджана завтра огласит решение о параметрах процентного коридора

Экономика Материалы 15 сентября 2022 14:57 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана завтра огласит решение о параметрах процентного коридора

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Следующее решение правления ЦБА о параметрах процентного коридора будет обнародовано 16 сентября в 11:00.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на ЦБА.

Напомним, что Центробанк Азербайджана 29 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора был сохранен на уровне 9,25 процента.

Отметим, что ЦБА принял решение о снижении нижней границы процентного коридора на 2,25 процента - с 6,25 до четырех с первого сентября 2022 года.

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