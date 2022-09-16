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В AZPROMO состоялась встреча с предпринимателями российского региона

Экономика Материалы 16 сентября 2022 15:03 (UTC +04:00)
В AZPROMO состоялась встреча с предпринимателями российского региона

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча между предпринимателями Азербайджана и Рязанской области РФ, организованная Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на AZPROMO.

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о направлениях деятельности Агентства, основных целях, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, совместной работе в сфере расширения связей между предпринимателями, говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель председателя правительства Рязанской области РФ Артем Никитин рассказал о бизнес-возможностях области, подчеркнул важность развития сотрудничества.

"На встрече между сторонами достигнута договоренность об обмене информацией о взаимных инвестиционных и экспортных возможностях", - говорится в сообщении.

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