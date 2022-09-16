В Азербайджане утверждены правила приема гуманитарных грузов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены правила приема, учета, доставки к месту назначения, хранения, охраны и распределения гуманитарных грузов, поступающих на территорию страны.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление, сообщает Trend.

В правилах под гуманитарным грузом подразумеваются товары, ввозимые иностранными государствами и правительствами, иностранными государственными органами (учреждениями), международными и гуманитарными организациями, физическими и юридическими лицами (донорами) с целью безвозмездной помощи и благотворительности.

Гуманитарная помощь осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством Азербайджана в этой сфере, с учетом национальных интересов, с согласия государства.

Оружие и военная техника гуманитарной помощью не считаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)