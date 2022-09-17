Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
5 сентября
|
1,7
|
12 сентября
|
1,7
|
6 сентября
|
1,7
|
13 сентября
|
1,7
|
7 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
8 сентября
|
1,7
|
15 сентября
|
1,7
|
9 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0123 маната и составил 1,7058 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
5 сентября
|
1,6833
|
12 сентября
|
1,7139
|
6 сентября
|
1,6909
|
13 сентября
|
1,7220
|
7 сентября
|
1,6824
|
14 сентября
|
1,6996
|
8 сентября
|
1,6986
|
15 сентября
|
1,6945
|
9 сентября
|
1,7122
|
16 сентября
|
1,6989
|
Средний курс за неделю
|
1,6935
|
Средний курс за неделю
|
1,7058
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
5 сентября
|
0,0282
|
12 сентября
|
0,0280
|
6 сентября
|
0,0277
|
13 сентября
|
0,0268
|
7 сентября
|
0,0277
|
14 сентября
|
0,0274
|
8 сентября
|
0,0276
|
15 сентября
|
0,0284
|
9 сентября
|
0,0280
|
16 сентября
|
0,0282
|
Средний курс за неделю
|
0,0278
|
Средний курс за неделю
|
0,0278
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
5 сентября
|
0,0933
|
12 сентября
|
0,0932
|
6 сентября
|
0,0933
|
13 сентября
|
0,0933
|
7 сентября
|
0,0932
|
14 сентября
|
0,0931
|
8 сентября
|
0,0932
|
15 сентября
|
0,0932
|
9 сентября
|
0,0932
|
16 сентября
|
0,0931
|
Средний курс за неделю
|
0,0932
|
Средний курс за неделю
|
0,0932