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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 17 сентября 2022 10:07 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

5 сентября

1,7

12 сентября

1,7

6 сентября

1,7

13 сентября

1,7

7 сентября

1,7

14 сентября

1,7

8 сентября

1,7

15 сентября

1,7

9 сентября

1,7

16 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0123 маната и составил 1,7058 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

5 сентября

1,6833

12 сентября

1,7139

6 сентября

1,6909

13 сентября

1,7220

7 сентября

1,6824

14 сентября

1,6996

8 сентября

1,6986

15 сентября

1,6945

9 сентября

1,7122

16 сентября

1,6989

Средний курс за неделю

1,6935

Средний курс за неделю

1,7058

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

5 сентября

0,0282

12 сентября

0,0280

6 сентября

0,0277

13 сентября

0,0268

7 сентября

0,0277

14 сентября

0,0274

8 сентября

0,0276

15 сентября

0,0284

9 сентября

0,0280

16 сентября

0,0282

Средний курс за неделю

0,0278

Средний курс за неделю

0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

5 сентября

0,0933

12 сентября

0,0932

6 сентября

0,0933

13 сентября

0,0933

7 сентября

0,0932

14 сентября

0,0931

8 сентября

0,0932

15 сентября

0,0932

9 сентября

0,0932

16 сентября

0,0931

Средний курс за неделю

0,0932

Средний курс за неделю

0,0932
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