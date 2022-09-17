Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 5 сентября 1,7 12 сентября 1,7 6 сентября 1,7 13 сентября 1,7 7 сентября 1,7 14 сентября 1,7 8 сентября 1,7 15 сентября 1,7 9 сентября 1,7 16 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0123 маната и составил 1,7058 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 5 сентября 1,6833 12 сентября 1,7139 6 сентября 1,6909 13 сентября 1,7220 7 сентября 1,6824 14 сентября 1,6996 8 сентября 1,6986 15 сентября 1,6945 9 сентября 1,7122 16 сентября 1,6989 Средний курс за неделю 1,6935 Средний курс за неделю 1,7058

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 5 сентября 0,0282 12 сентября 0,0280 6 сентября 0,0277 13 сентября 0,0268 7 сентября 0,0277 14 сентября 0,0274 8 сентября 0,0276 15 сентября 0,0284 9 сентября 0,0280 16 сентября 0,0282 Средний курс за неделю 0,0278 Средний курс за неделю 0,0278

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.