Азербайджан может сыграть решающую роль в оживлении транзита между Азией и Европой - взгляд из США

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может сыграть решающую роль в том, чтобы призвать страны Центральной Азии к способствованию повышению конкурентоспособности так называемого Срединного коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ).

Об этом Trend сказал бывший посол США в Туркменистане, соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources Аллан Мастард.

“Срединный коридор, как его называют, потенциально может стать очень важным, но для этого странам Центральной Азии необходимо устранить неполадки на границах и сделать его более конкурентоспособным”, - сказал он.

Мастард отметил, что Азербайджан может сыграть решающую роль в привлечении других стран, расположенных вдоль Срединного коридора, а также вдоль коридоров Восток - Запад и Север - Юг, к повышению значимости этих маршрутов за счет сокращения этими странами задержек при пересечении границ, позволяя транзитным товарам быстро проходить таможенную проверку и в целом делая коридоры более эффективными.

Что касается проекта Зангезурского коридора, экс-посол отметил, что он в основном будет служить важным региональным транспортным маршрутом.

“Я сравниваю его с шоссе через Канаду, соединяющим США с Аляской, поскольку большая часть грузов в штат Аляска доставляется морем или по трубопроводу. Шоссе является важным, но не очень оживленным. Я ожидаю, что основная часть международной торговли все-таки продолжит осуществляться через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, а также автомобильную и железнодорожную линию, соединяющие Баку с морскими портами Грузии”, - пояснил он.

Мастард добавил, что в целом надежные железнодорожные маршруты и морские пути являются важнейшими элементами физической инфраструктуры для повышения эффективности международной торговли навалочными и сыпучими грузами. В этом отношении расширение пропускной способности Южного газового коридора будет очень важным, как и расширение пропускной способности железных дорог между Баку и Грузией, а также Грузией и Турцией.

Twitter: @mariiiakhm