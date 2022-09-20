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Официальный курс маната к мировым валютам на 20 сентября

Экономика Материалы 20 сентября 2022 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7037 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7037

1 австралийский доллар

AUD

1,1420

1 аргентинский песо

ARS

0,0118

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3289

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0961

100 южнокорейских вон

KRW

0,1224

1 чешская крона

CZK

0,0695

100 чилийских песо

CLP

0,1842

1 китайский юань

CNY

0,2425

1 датская крона

DKK

0,2291

1 грузинский лари

GEL

0,5980

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0214

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9427

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1575

1 швейцарский франк

CHF

1,7605

1 израильский шекель

ILS

0,4943

1 канадский доллар

CAD

1,2824

1 кувейтский динар

KWD

5,5067

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0208

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3734

1 мексиканский песо

MXN

0,0853

1 молдавский лей

MDL

0,0879

1 египетский фунт

EGP

0,0875

1 норвежская крона

NOK

0,1663

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3612

1 российский рубль

RUB

0,0282

1 сингапурский доллар

SGD

1,2079

1 саудовский риал

SAR

0,4522

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2000

1 турецкая лира

TRY

0,0929

1 тайваньский доллар

TWD

0,0542

1 таджикский сомони

TJS

0,1661

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0460

100 японских йен

JPY

1,1864

1 новозеландский доллар

NZD

1,0092

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