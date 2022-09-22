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Официальный курс маната к мировым валютам на 22 сентября

Экономика Материалы 22 сентября 2022 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 сентября 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,671 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,6710

1 австралийский доллар

AUD

1,1223

1 аргентинский песо

ARS

0,0117

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3286

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0957

100 южнокорейских вон

KRW

0,1207

1 чешская крона

CZK

0,0678

100 чилийских песо

CLP

0,1817

1 китайский юань

CNY

0,2398

1 датская крона

DKK

0,2247

1 грузинский лари

GEL

0,5996

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0211

1 британский фунт стерлингов

GBP

1,9115

100 индонезийских рупий

IDR

0,0113

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1532

1 швейцарский франк

CHF

1,7606

1 израильский шекель

ILS

0,4885

1 канадский доллар

CAD

1,2590

1 кувейтский динар

KWD

5,4879

1 казахский тенге

KZT

0,0035

1 кыргызский сом

KGS

0,0208

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3720

1 мексиканский песо

MXN

0,0848

1 молдавский лей

MDL

0,0878

1 египетский фунт

EGP

0,0873

1 норвежская крона

NOK

0,1638

100 узбекских сомов

UZS

0,0155

1 польский злотый

PLN

0,3498

1 российский рубль

RUB

0,0278

1 сингапурский доллар

SGD

1,1970

1 саудовский риал

SAR

0,4520

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,1931

1 турецкая лира

TRY

0,0927

1 тайваньский доллар

TWD

0,0538

1 таджикский сомони

TJS

0,1673

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,1742

1 новозеландский доллар

NZD

0,9908

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