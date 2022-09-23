В Азербайджане табачные изделия освобождаются от госпошлины за обязательную маркировку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане табачные изделия освобождаются от госпошлины за обязательную маркировку.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в закон "О государственной пошлине", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Согласно изменению, производители и импортеры табачных изделий освобождаются от уплаты государственной пошлины, предусмотренной статьей 20-3.2.1 настоящего закона (-0,07 за предоставление обязательной маркировки подакцизных товаров), за обязательную маркировку данной продукции в течение одного месяца с даты получения уведомления органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, о подключении к информационной системе.

Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может продлевать срок, указанный в первом предложении настоящей статьи, пять раз, но не более чем на один месяц.

(Перевод: Фидан Мустафаева)