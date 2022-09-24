Азербайджан увеличил импорт продуктов питания

БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2022 года азербайджанский импорт продуктов питания вырос за год в стоимостном выражении на 20,82 процента, или 238,402 миллиона долларов - до 1,383 миллиарда долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, Азербайджан в январе - августе 2022 года импортировал свыше 26,14 тысячи тонн мяса на сумму 45,495 миллиона долларов, 6,63 тысячи тонн молока (11,242 миллиона долларов), 12,94 тысячи тонн молочной продукции (74,167 миллиона долларов), 239,43 тысячи тонн овощей и фруктов (151,194 миллиона долларов), 9,53 тысячи тонн чая (более 48,204 миллиона долларов).

Также Азербайджан импортировал более 632,54 тысячи тонн пшеницы, ячменя, кукурузы и риса на сумму свыше 246,878 миллиона долларов.

Импорт жиров растительного происхождения и масел составил около 99,32 тысячи тонн на сумму более 172,105 миллиона долларов.

Азербайджан в указанный период увеличил импорт табака и табачных изделий на 1,02 процента по сравнению с январем - августом 2021 года – до 63,172 миллиона долларов.

Импорт продукции фармацевтической промышленности вырос в количественном выражении на 26,15 процента, или на более чем 3,95 тысячи тонн - до 19,06 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в стоимостном выражении - на 29,11 процента, или 47,226 миллиона долларов - до более 432,151 миллиона долларов.