Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 сентября понизилась на 0.84 доллара относительно предыдущего показателя и составила 89.07 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0.74 доллара – до 87.41 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0.76 доллара, составив 59.91 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 сентября снизилась на 0.66 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84.63 доллара за баррель.

Официальный курс на 27 сентября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.