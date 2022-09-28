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Азербайджан и Турция обсудили возможности поддержки технологических стартапов

Экономика Материалы 28 сентября 2022 13:29 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция обсудили возможности поддержки технологических стартапов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в среду Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с директором компании "ASELSAN-BAKÜ" Озгюром Кюрюмом.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества по повышению роли МСБ в сфере информационно-коммуникационных технологий, возможностях совместной поддержки технологических стартапов.

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