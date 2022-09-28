Азербайджан и Турция обсудили возможности поддержки технологических стартапов

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в среду Trend в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с директором компании "ASELSAN-BAKÜ" Озгюром Кюрюмом.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества по повышению роли МСБ в сфере информационно-коммуникационных технологий, возможностях совместной поддержки технологических стартапов.