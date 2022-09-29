В Азербайджане расширяется спектр платных услуг, связанных с недвижимостью

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется спектр платных услуг, связанных с недвижимым имуществом.

Как сообщает в четверг Trend, на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству были вынесены на обсуждение изменения в закон "О государственном реестре недвижимого имущества".

Согласно проекту, определены правовые основы взимания платы за оказание следующих услуг: первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимого имущества; проверка сведений о недвижимом имуществе, связанных с возникновением прав на него, переходом прав, а также внесение этой информации в государственный реестр; предоставление сведений из государственного реестра о законном владельце недвижимого имущества, описании и адресе недвижимого имущества; оказание мобильных услуг по составлению схематических планов адресов, приему и выдаче документов для государственной регистрации прав; предоставление экспертного заключения о земельном участке на основании данных земельного кадастра и результатов полевых измерений и обмерных работ.

В законе предлагается изменить название статьи «Государственная пошлина за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией права собственности на недвижимое имущество и иных прав, в том числе ипотечных» на «Платежи».