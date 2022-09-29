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Законопроект о предпринимательстве рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

Экономика Материалы 29 сентября 2022 14:23 (UTC +04:00)
Законопроект о предпринимательстве рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Новый законопроект о предпринимательстве рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Trend, законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Закон, в соответствии с пунктом 10 части I статьи 94 Конституции Азербайджана, регулирует отношения в сфере развития микро -, малого и среднего предпринимательства, определяет формы и методы поощрения государственной поддержки, оказываемой субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства.

Законопроект состоит из 5 глав и 15 статей.

Законопроектом определяются условия, формы поддержки, порядок ее оказания и оценки, виды поддержки субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства и ответственность за нарушение закона в этой сфере.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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