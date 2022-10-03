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Агентство Азербайджана и ВБ обсудили расширение доступа МСБ к финансированию

Экономика Материалы 3 октября 2022 14:11 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана и ВБ обсудили расширение доступа МСБ к финансированию

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили в понедельник Trend в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился со страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Сарой Майкл.

На встрече состоялся обмен мнениями о совместных инициативах по упрощению доступа местного бизнеса к финансированию, реализации совместных проектов в этом направлении.

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