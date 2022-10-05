В Азербайджане произведен перерасчет и повышена пенсия более 3 тыс. работающих пенсионеров

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев текущего года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения произвел перерасчет пенсий 3 344 пенсионеров, проработавших не менее шести лет после назначения пенсии по возрасту, в результате чего их пенсии увеличились.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Для повышения пенсий этих граждан выделены дополнительно 4 миллиона 662 тысячи манатов в год.

Согласно закону "О трудовых пенсиях", если после назначения пенсии по возрасту гражданин продолжает работать, через каждые шесть лет накопленный на его счету пенсионный капитал делится на 72 (6 лет × 12 месяцев) и прибавляется к его пенсии. Целью является более полное обеспечение интересов работающих пенсионеров, стимулирование активного участия в системе социального страхования лиц, продолжающих работать после выхода на пенсию по возрасту.

(Перевод: Фидан Мустафаева)