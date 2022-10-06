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Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)

Экономика Материалы 6 октября 2022 19:34 (UTC +04:00)
Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, передает в четверг Trend.

Как написал в своем Twitter председатель правления агентства Орхан Мамедов, состоялась встреча с генеральным исполнительным директором турецкой компании “Getir” Хатидже Эврен.

"На встрече мы обсудили выход турецкой компании "Getir" на рынок Азербайджана. Компания специализируется на быстрой доставке товаров и работает посредством соответствующего программного обеспечения", - говорится в публикации.

Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)
Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)
Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)
Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)
Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)
Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)
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