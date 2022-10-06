Обсужден выход турецкого стартапа на азербайджанский рынок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, передает в четверг Trend.

Как написал в своем Twitter председатель правления агентства Орхан Мамедов, состоялась встреча с генеральным исполнительным директором турецкой компании “Getir” Хатидже Эврен.

"На встрече мы обсудили выход турецкой компании "Getir" на рынок Азербайджана. Компания специализируется на быстрой доставке товаров и работает посредством соответствующего программного обеспечения", - говорится в публикации.