Начаты работы по минимизации несанкционированного использования радиочастот в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начаты работы по реализации концепции «Чистый радиоэфир», что приведет к минимизации несанкционированного использования радиочастот.

Как передает Trend, об этом на совещании по вопросам использования радиочастот сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

“Концепция предусматривает минимизацию несанкционированного использования частот за счет применения автоматизации в управлении радиочастотами, обеспечение доступности и воздушной безопасности при использовании частот, упрощение процессов. Работа по реализации концепции уже началась”, - сказал он.

По словам замминистра, после 4-летнего перерыва в 2022 году начала работу Государственная комиссия по радиочастотам в новом составе и формате, особое оживление произошло в распределении частот. Были приняты строгие нормативно-правовые документы, регулирующие сферу, а решения принимались после рассмотрения до 400 обращений, в том числе в период бездействия Госкомиссии.

Twitter: @mariiiakhm