Среди основных обсуждаемых тем - развитие туризма на освобожденных территориях - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Одной из основных тем, обсуждаемых в настоящее время, является развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

Он отметил, что, хотя в последние годы в Азербайджане была проделана большая работа по развитию туризма, Карабах и прилегающие районы, обладающие большим туристическим потенциалом, оставались в стороне от этих процессов, так как находились под оккупацией в течение около 30-летнего периода.

«В результате исторической победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, земли страны были освобождены от оккупации. В связи с тем, что наши освобожденные земли обладают богатым потенциалом, развитие туризма там является одним из направлений, которое внесет значительный вклад в повышение экономической мощи страны», - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)