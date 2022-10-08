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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 8 октября 2022 11:01 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

26 сентября

1,7

3 октября

1,7

27 сентября

1,7

4 октября

1,7

28 сентября

1,7

5 октября

1,7

29 сентября

1,7

6 октября

1,7

30 сентября

1,7

7 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0014 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0338 маната и составил 1,6763 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

26 сентября

1,6368

3 октября

1,6637

27 сентября

1,6384

4 октября

1,6722

28 сентября

1,6236

5 октября

1,6952

29 сентября

1,6464

6 октября

1,6853

30 сентября

1,6671

7 октября

1,6651

Средний курс за неделю

1,6425

Средний курс за неделю

1,6763

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,001 маната и составил 0,0283 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

26 сентября

0,0296

3 октября

0,0284

27 сентября

0,0289

4 октября

0,0287

28 сентября

0,0290

5 октября

0,0285

29 сентября

0,0295

6 октября

0,0280

30 сентября

0,0296

7 октября

0,0280

Средний курс за неделю

0,0293

Средний курс за неделю

0,0283

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

26 сентября

0,0922

3 октября

0,0917

27 сентября

0,0921

4 октября

0,0917

28 сентября

0,0920

5 октября

0,0915

29 сентября

0,0917

6 октября

0,0915

30 сентября

0,0917

7 октября

0,0915

Средний курс за неделю

0,0919

Средний курс за неделю

0,0916
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