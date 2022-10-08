Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 26 сентября 1,7 3 октября 1,7 27 сентября 1,7 4 октября 1,7 28 сентября 1,7 5 октября 1,7 29 сентября 1,7 6 октября 1,7 30 сентября 1,7 7 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0014 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0338 маната и составил 1,6763 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 26 сентября 1,6368 3 октября 1,6637 27 сентября 1,6384 4 октября 1,6722 28 сентября 1,6236 5 октября 1,6952 29 сентября 1,6464 6 октября 1,6853 30 сентября 1,6671 7 октября 1,6651 Средний курс за неделю 1,6425 Средний курс за неделю 1,6763

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,001 маната и составил 0,0283 маната за рубль

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 26 сентября 0,0296 3 октября 0,0284 27 сентября 0,0289 4 октября 0,0287 28 сентября 0,0290 5 октября 0,0285 29 сентября 0,0295 6 октября 0,0280 30 сентября 0,0296 7 октября 0,0280 Средний курс за неделю 0,0293 Средний курс за неделю 0,0283

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.