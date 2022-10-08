Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
26 сентября
|
1,7
|
3 октября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
4 октября
|
1,7
|
28 сентября
|
1,7
|
5 октября
|
1,7
|
29 сентября
|
1,7
|
6 октября
|
1,7
|
30 сентября
|
1,7
|
7 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро вырос на 0,0014 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0338 маната и составил 1,6763 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
26 сентября
|
1,6368
|
3 октября
|
1,6637
|
27 сентября
|
1,6384
|
4 октября
|
1,6722
|
28 сентября
|
1,6236
|
5 октября
|
1,6952
|
29 сентября
|
1,6464
|
6 октября
|
1,6853
|
30 сентября
|
1,6671
|
7 октября
|
1,6651
|
Средний курс за неделю
|
1,6425
|
Средний курс за неделю
|
1,6763
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,001 маната и составил 0,0283 маната за рубль
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
26 сентября
|
0,0296
|
3 октября
|
0,0284
|
27 сентября
|
0,0289
|
4 октября
|
0,0287
|
28 сентября
|
0,0290
|
5 октября
|
0,0285
|
29 сентября
|
0,0295
|
6 октября
|
0,0280
|
30 сентября
|
0,0296
|
7 октября
|
0,0280
|
Средний курс за неделю
|
0,0293
|
Средний курс за неделю
|
0,0283
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,003 маната и составил 0,0916 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
26 сентября
|
0,0922
|
3 октября
|
0,0917
|
27 сентября
|
0,0921
|
4 октября
|
0,0917
|
28 сентября
|
0,0920
|
5 октября
|
0,0915
|
29 сентября
|
0,0917
|
6 октября
|
0,0915
|
30 сентября
|
0,0917
|
7 октября
|
0,0915
|
Средний курс за неделю
|
0,0919
|
Средний курс за неделю
|
0,0916