Реализуемые Азербайджаном энергопроекты диверсифицируют источники поставок в Европу - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Проект подводного электроснабжения и цифровой связи в Черном море диверсифицирует источники поставок энергии в Европу.

Об этом, как сообщили в субботу Trend в министерстве энергетики Азербайджана, сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе встречи со своим грузинским коллегой Леваном Давиташвили.

По словам Шахбазова, Азербайджан, наряду с Грузией, Румынией и Венгрией, является участником этих проектов.

"Реализации этих проектов служит огромный ветроэнергетический потенциал Азербайджана на Каспии, создание крупных производственных мощностей в азербайджанском секторе Каспия было поддержано со стороны Европейского Союза и Всемирного банка", - сказал министр.

Также на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинских отношений, говорится в сообщении.

"Было отмечено, что главную роль в отношениях стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией играет энергетическое сотрудничество. Министры обсудили региональное и глобальное значение совместных нефтегазовых проектов, таких как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский трубопровод. Рассмотрены возможности в сфере электроэнергетики для развития энергетического сотрудничества двух стран в условиях нынешних реалий", - сказали в минэнерго.