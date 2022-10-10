Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции за год

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года экспорт ненефтяной продукции Азербайджана увеличился на 17 процентов по сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года - до 2,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trendсо ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

По состоянию на сентябрь 2022 года от общего объема азербайджанского экспорта в 3,3 миллиарда долларов на ненефтяной экспорт пришлись 231,2 миллиона долларов. Этот показатель вырос на 2,9 процента по сравнению с 224,7 миллиона долларов в сентябре 2021 года.

При этом экспорт продовольственных товаров из Азербайджана увеличился на 7,4 процента - до 49,7 миллиона долларов, а экспорт непродовольственных товаров на 1,7 процента - до 181,6 миллиона долларов.

По данным отчета, большая часть экспорта ненефтяной продукции в январе - сентябре 2022 года пришлась на совместный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции, стоимость которого составила 591,5 миллиона долларов, что на 12,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом на плодоовощную продукцию, экспортированную в январе - сентябре 2022 года, пришлось 92,9 процента от общего объема сельскохозяйственной продукции.

Также отмечается, что за отчетный период 2022 года экспорт продукции химической промышленности увеличился в 2,4 раза, экспорт алюминия и изделий из него - на 38 процентов, а экспорт черных металлов и изделий из них - на 20,7 процента.

Отметим, что общий экспорт Азербайджана в январе - сентябре 2022 года составил 29,5 миллиарда долларов.