Эксперт ПРООН рассказала о рекомендациях для социальных предприятий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Политика в области социальных предприятий и рекомендации для них могут повысить их активность в Азербайджане.

Об этом сказала Trend международный эксперт по социальному предпринимательству и социальной экономике Лана Ловасич.

По мнению эксперта, сама экосистема социальных предприятий, как и проводимая политика, одинаково важны.

"Они могут существовать друг без друга, но лучше, когда они объединены и работают вместе. Итак, существует более одного способа достичь желаемого результата. Если, например, рекомендационная составляющая отсутствует, но экосистема хорошая, можно добиться значительного прогресса. В то же время, если рекомендационная политика хороша, то есть создаются стимулы, фонды и оказывается поддержка, результат также может быть отличным", - пояснила она.

Как отметила Ловасич, социальные предприятия могут фокусироваться на разных проблемах, и есть много различных предприятий, которые фокусируются, например, на гендерных вопросах, поскольку женщины обычно рассматриваются как уязвимые группы.

"Но, помимо этого, что очень интересно, мировая статистика показывает, что социальными предприятиями обычно руководят женщины в большей степени, чем мужчины, и мы также наблюдаем это и в Азербайджане", - добавила она.

Что касается концепции корпоративной социальной ответственности, эксперт отметила, что обычно она относится к традиционному бизнесу, будь то корпоративный или малый бизнес, который использует небольшую часть своей прибыли для участия в какой-либо социальной или экологической работе.

"Например, это могут быть такие инициативы, как управление по устойчивому развитию для устранения фактора загрязнения или вложение денег в образование. В некоторых местах этого требует закон, в других местах корпорации делают это, потому что это социальная лицензия - убедиться, что вы являетесь хорошим гражданином как компания", - объяснила Ловасич.

Социальные предприятия в этом плане отличаются, потому что они начинают с результата, воздействуя - это основа их деятельности, сказала она.

"Итак, что нужно сделать прямо сейчас в Азербайджане, так это повысить осведомленность, помогая людям понять потенциал этой системы, а затем обеспечить мероприятия по наращиванию потенциала, такие как тренинги и программы, а также финансирование на ранней стадии, такое как гранты и тому подобное. Еще много предстоит сделать, но даже сейчас, на ранней стадии, мы уже добились значительных результатов. Необходимо подключить к этому процессу больше участников. Существуют действующие предприятия, которые, вероятно, даже не знают, что на самом деле они являются социальными предприятиями. Если правительство действительно приложит много усилий по продвижению рекомендаций, экосистема объединится и будет развиваться быстрее. Разработка внутренней политики также должна осуществляться в правительстве и местных экосистемах", - добавила она.

Напомним, что недавно состоялась презентация рекомендаций по вопросам политики для социальных предприятий в Азербайджане в рамках проекта "Развитие инновационного и устойчивого гражданского общества в Азербайджане", финансируемого ЕС и реализуемого ПРООН. С апреля 2022 года проводились регулярные семинары совместно с местными предпринимателями для разработки рекомендаций в том числе.

Проект направлен на то, чтобы помочь расширить возможности организаций гражданского общества участвовать в процессах разработки политики, способствовать местному развитию и поощрять социальное предпринимательство и социальные инновации.

Twitter: @mariiiakhm