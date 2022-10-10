Назван объем турецкого экспорта стали

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2022 года экспорт стали из Турции вырос на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов.

Как передает в понедельник Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

"В сентябре этого года Турция экспортировала сталь на сумму 1,8 миллиарда долларов, что на 31,3 процента меньше, чем в сентябре прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (сентябрь 2021 - сентябрь 2022) Турция экспортировала сталь на сумму 23,6 миллиарда долларов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)