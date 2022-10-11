Unibank планирует полностью трансформировать традиционный банкинг в цифровой - главный digital-администратор

БАКУ /Trend/ - Unibank планирует трансформировать традиционный банкинг в цифровую среду.

Об этом сказал Trend глава департамента цифровизации Unibank Саттар Кязымов.

По его словам, банк ведет тесное сотрудничество с финансово-технологическими компаниями и в ближайшее время ожидается запуск совместного с одной из местных финтех-компаний банковского продукта.

"В частности, речь здесь идет об эквайринге карт, поддержке клиентов и других вопросах. Мы уже запустили проект "Копилка" (Topla). Клиент имеет возможность онлайн открыть накопительный счет. Пользователь может поставить определенную цель и при достижении этой цели он будет получать процентное вознаграждение", - сказал Кязымов.

Он напомнил, что Unibank первым из числа местных банков запустил такие глобальные решения, как Apple Pay и Google Pay.

"Также мы запустили платежное решение Garmin Pay. Для клиентов Unibank планируем представить новый метод авторизации платежей. Буквально на днях ожидается переход на новый метод авторизации платежей. Мы уйдем с привычного 3D Secure на возможность подтверждения платежей с мобильного приложения. Такой метод снижает до минимума возможность перехвата смс-сообщений и мошеннических действий, потому что участниками процесса являются только клиент и банк. Есть также и ряд других проектов, говорить о которых, я думаю, пока рано", - сказал глава департамента.

Кязымов отметил, что обеспечение информационной безопасности - одно из главных и приоритетных направлений развития Unibank.

"Этому направлению уделяется постоянное внимание, проводятся соответствующие встречи. Мы предприняли огромное количество мер по борьбе с киберинцидентами, а также разработали и внедрили системы по защите информации. Кроме того, наш банк использует передовой опыт по борьбе с мошенничеством. В этом направлении, я считаю, мы идем в ногу со временем и нашим клиентам не стоит беспокоиться о каком-либо возможном мошенничестве и кибератаках. Банк имеет свой собственный процессинговый центр, который соответствует стандартам PSI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard - стандарт безопасности индустрии платежных карт)", - сказал глава департамента.

Он отметил, что Unibank планирует полностью трансформировать весь традиционный банкинг в цифровую среду.

"Речь идет о переводе всех наших клиентов на онлайн-каналы, то есть мы предоставим возможность своим клиентам онлайн получать, оплачивать и закрывать кредиты, открывать депозиты и счета, заказывать банковские карты. Часть этих работ уже реализована, ведется работа по расширению цифровизации продуктов и услуг", - сказал Кязымов.