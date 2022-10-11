БАКУ /Trend/ - Утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении".

Депутаты подчеркнули, что новое соглашение будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)