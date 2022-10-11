Утвержден новый меморандум между Азербайджаном и Латвией

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Латвией.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении меморандума о взаимопонимании «О сотрудничестве в области продовольственной безопасности между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Продовольственной и ветеринарной службой Латвийской Республики».

В ходе обсуждений депутаты отметили, что документ внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в указанной сфере.

После обсуждений меморандум был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)