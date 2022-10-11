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Утвержден новый меморандум между Азербайджаном и Латвией

Экономика Материалы 11 октября 2022 12:56 (UTC +04:00)
Утвержден новый меморандум между Азербайджаном и Латвией

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утвержден новый меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Латвией.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении меморандума о взаимопонимании «О сотрудничестве в области продовольственной безопасности между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Продовольственной и ветеринарной службой Латвийской Республики».

В ходе обсуждений депутаты отметили, что документ внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в указанной сфере.

После обсуждений меморандум был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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