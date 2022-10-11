БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточается контроль в связи с товарами, подлежащими обязательной маркировке.

Как сообщает во вторник Trend, проект изменений в Налоговый кодекс был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент).

По действующему закону перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, произведенных в Азербайджане или ввозимых в страну, порядок применения к этим товарам обязательной маркировки, их выдачи налогоплательщикам и ведения учета определяется органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно изменению, органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, будут определяться перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, произведенных в Азербайджане или ввозимых в страну, порядок регулирования их оборота на территории Азербайджана, выдачи заказа на изготовление обязательной маркировки, ее применения, продажи и учета.

Согласно другому изменению, лицо, нарушившее требования этих правил, будет нести ответственность в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)