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В Азербайджане условия оказания поддержки субъектам МСП определяются новым законом

Экономика Материалы 11 октября 2022 19:59 (UTC +04:00)
В Азербайджане условия оказания поддержки субъектам МСП определяются новым законом

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане условия оказания поддержки субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства определяются новым законом.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" .

Согласно этому законопроекту, составление и рассмотрение обращений субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства для получения государственной поддержки осуществляется в порядке, установленном законом "Об административном производстве".

Перечень приоритетных сфер экономики, в которых оказывается дополнительная поддержка микро-, малым и средним предприятиям, утверждается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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