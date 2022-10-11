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В Азербайджане отменяется госпошлина на получение ветеринарной справки

Экономика Материалы 11 октября 2022 16:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане отменяется госпошлина на получение ветеринарной справки

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется госпошлина на получение ветеринарной справки.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине".

Изменение связано с повышением государственной поддержки предпринимательства, мерами по предотвращению резкого роста цен на продукцию животного происхождения.

Отметим, что согласно действующему в настоящее время закону, за выдачу ветеринарной справки (одного документа) предусмотрена государственная пошлина в размере пяти манатов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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