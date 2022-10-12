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Еще ряд российских компаний получил разрешение на экспорт животноводческой продукции в Азербайджан

Экономика Материалы 12 октября 2022 09:15 (UTC +04:00)
Еще ряд российских компаний получил разрешение на экспорт животноводческой продукции в Азербайджан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Еще 15 российским предприятиям предоставлено право экспорта животноводческой продукции в Азербайджан.

Об этом, как передает в среду Trend, говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

По ее данным, азербайджанское Агентство пищевой безопасности предоставило право экспорта продукции животного происхождения российским предприятиям на основании гарантий о соответствии компаний ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана.

Отметим, что право на экспорт своей продукции в Азербайджан имеют 1 088 российских предприятий.

"Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня организаций из России, имеющих право экспорта в Азербайджан", - говорится в сообщении ведомства.

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