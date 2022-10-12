Подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - 11 октября в Бишкеке на церемонии с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова был подписан ряд документов, в числе которых меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Торгово-промышленной палатой Кыргызстана.

Как сообщили Trend в Агентстве, документ подписали председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов и президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев.

Меморандум предусматривает такие вопросы, как содействие сотрудничеству в сфере торговли и инвестиций, обмен информацией в этих областях, обмен опытом и предоставляемыми услугами, организация бизнес-миссий, взаимная поддержка развития связей между бизнесменами, поиск деловых партнеров и создание платформ для сотрудничества.

(Перевод: Фидан Мустафаева)