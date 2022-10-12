Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Впервые будет экспортирована продукция Евлахского пилотного агропарка (ФОТО)

Экономика Материалы 12 октября 2022 15:18 (UTC +04:00)
Впервые будет экспортирована продукция Евлахского пилотного агропарка (ФОТО)

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Резидент Евлахского пилотного агропарка – компания ISFA – впервые начнет экспорт саженцев в Кыргызстан.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики Азербайджана, согласно подписанному в октябре соглашению, компания планирует поставить в Кыргызстан 40 тысяч саженцев вишни, миндаля и нектарина.

"На следующем этапе предусматривается поставка в Грузию 100 тысяч саженцев грецкого ореха, в Россию – 150 тысяч саженцев яблони, вишни и нектарина", - сказали в министерстве.

Отметим, что компания ISFA является первым резидентом Евлахского пилотного агропарка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон Азербайджана. Компания разбила на территории агропарка фруктовые сады, посадила саженцы, работы в этом направлении продолжаются. Так, 40 гектаров посевной площади компании займут фруктовые сады, 10 гектаров – саженцевое хозяйство. На 20 гектарах уже посажены быстросозревающие вишни (четыре гектара), абрикосы (два гектара), алча (один гектар), нектарины и персики (шесть гектаров). На территории в пять гектаров для выращивания 500 тысяч саженцев посажены 500 тысяч подвоев, установлена полностью автоматизированная оросительная система. На первом этапе в хозяйстве восемь человек обеспечены постоянной и 30 – сезонной работой.

Впервые будет экспортирована продукция Евлахского пилотного агропарка (ФОТО)
Впервые будет экспортирована продукция Евлахского пилотного агропарка (ФОТО)
Впервые будет экспортирована продукция Евлахского пилотного агропарка (ФОТО)
Впервые будет экспортирована продукция Евлахского пилотного агропарка (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости