Впервые будет экспортирована продукция Евлахского пилотного агропарка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Резидент Евлахского пилотного агропарка – компания ISFA – впервые начнет экспорт саженцев в Кыргызстан.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики Азербайджана, согласно подписанному в октябре соглашению, компания планирует поставить в Кыргызстан 40 тысяч саженцев вишни, миндаля и нектарина.

"На следующем этапе предусматривается поставка в Грузию 100 тысяч саженцев грецкого ореха, в Россию – 150 тысяч саженцев яблони, вишни и нектарина", - сказали в министерстве.

Отметим, что компания ISFA является первым резидентом Евлахского пилотного агропарка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон Азербайджана. Компания разбила на территории агропарка фруктовые сады, посадила саженцы, работы в этом направлении продолжаются. Так, 40 гектаров посевной площади компании займут фруктовые сады, 10 гектаров – саженцевое хозяйство. На 20 гектарах уже посажены быстросозревающие вишни (четыре гектара), абрикосы (два гектара), алча (один гектар), нектарины и персики (шесть гектаров). На территории в пять гектаров для выращивания 500 тысяч саженцев посажены 500 тысяч подвоев, установлена полностью автоматизированная оросительная система. На первом этапе в хозяйстве восемь человек обеспечены постоянной и 30 – сезонной работой.