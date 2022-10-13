В Азербайджане утверждено правило о страховом посредничестве

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правило о перечне, формах и периодичности отчетов, связанных со страховой посреднической деятельностью".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно постановлению, юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить новое постановление в министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.