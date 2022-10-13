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В Азербайджане утверждено правило о страховом посредничестве

Экономика Материалы 13 октября 2022 10:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждено правило о страховом посредничестве

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правило о перечне, формах и периодичности отчетов, связанных со страховой посреднической деятельностью".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно постановлению, юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить новое постановление в министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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