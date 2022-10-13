Турция придает большое значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция придает большое значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании 6-м Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Он также выразил поддержку восстановлению современного Шелкового пути.

"Турция поддерживает восстановление современного Шелкового пути, соединяющего Азию и Европу, а также придает большое значение проекту международного транспортного коридора Восток-Запад через Каспийское море», - сказал Эрдоган.

(Перевод: Фидан Мустафаева)