Кыргызстан высоко оценивает перспективы сотрудничества с Азербайджаном - министерство

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан высоко оценивает перспективы кыргызско-азербайджанского сотрудничества.

Об этом сказали в четверг Trend в министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Было отмечено, что исторически важное значение для двустороннего сотрудничества между двумя странами имеет официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджан, состоявшийся 19-20 апреля 2022 года, в ходе которого был подписан ряд документов, в том числе «Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой» и «Меморандум о создании Межгосударственного совета».

"Стороны приветствуют существующие двусторонние отношения на высоком уровне и подтверждают свою решимость к дальнейшему углублению и укреплению стратегического партнерства и политического диалога, а также сотрудничества в разных сферах, продолжением которых является проведенное очередное четвертое заседание Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном 15-16 августа 2022 года. В ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов, таких как развитие торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, сферы сельского хозяйства, транспорта и высоких технологий", - сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что важное значение также имеет ответный официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику 11-12 октября 2022 года, в ходе которого было проведено заседание первого Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.