Бакинское отделение Национального банка Пакистана добровольно отозвало банковскую лицензию (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На основании добровольного заявления Бакинского отделения Национального банка Пакистана отозвана по решению правления Центрального банка Азербайджан от 11 октября 2022 года банковская лицензия №248 от 30 июня 2005 года, выданная Бакинскому отделению Национального банка Пакистана, сообщили Trend в четверг в пресс-службе ЦБА.

Было отмечено, что обращение об отзыве банковской лицензии Бакинского отделения Национального банка Пакистана является следствием решения, принятого в рамках коммерческой стратегии Национального банка Пакистана по выходу с финансовых рынков Центральной Азии и Азербайджана.

"При этом были учтены возможности выполнения обязательств перед третьими лицами Филиалом на основании плана ликвидации и представленных финансовых отчетов. Таким образом, по состоянию на 30 сентября 2022 года ликвидные активы Филиала (6,7 миллиона манатов) в несколько раз превышают его общие обязательства (0,5 миллиона манатов). Ликвидатор Филиала (генеральный управляющий Филиала Шейх Ахтшам Ахмед) будет осуществлять процесс добровольной ликвидации, включая выполнение обязательств перед кредиторами, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и планом ликвидации Филиала. В свою очередь Центральный банк будет осуществлять надзор за процессом ликвидации в пределах своих полномочий, установленных законодательством", - сказали в пресс-службе регулятора.