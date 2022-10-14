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Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)

Экономика Материалы 14 октября 2022 13:04 (UTC +04:00)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В следующем году на освобожденных территориях на площади 130 гектаров будут созданы фруктовые сады.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров, выступая на церемонии презентации книги "Зеленая" экономика".

Он отметил, что министерство сельского хозяйства продолжает принимать меры по эффективному использованию экономического и аграрного потенциала освобожденных территорий.

Джафаров сказал, что в 2021-2022 годах на 50 тысячах гектаров этих территорий были проведены посевные работы.

"Посевные площади были введены в севооборот. Кроме того, на площади 1,8 тысячи гектаров были созданы фруктовые сады. В следующем году они будут созданы на площади 130 гектаров», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий - замминистра (ФОТО)
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