Азербайджанские экспортеры начали поставлять продукцию крупной компании РФ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские экспортеры начали поставлять свою продукцию крупной российской компании X5 Group, сказали в пятницу Trend в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, азербайджанские компании подписали экспортные контракты с владеющей более чем 19 тысячами магазинов ведущей российской продуктовой розничной компанией X5 Group.

"С мая текущего года X5 Group подписала соглашения с азербайджанскими компаниями "Aznar", "Aqroazərinvest", "Göygöl Şərab", "Abşeron Şərab" и "TAC" на экспорт в Россию гранатового сока, коньяка, вина и безалкогольных напитков. В рамках некоторых договоров уже дан старт экспорту соответствующей продукции", - отметили в AZPROMO.

Отметим, что в мае 2022 года в рамках визита представителей X5 Group в Азербайджан AZPROMO организовало выставку продукции пищевой промышленности азербайджанских компаний.

X5 Group" управляет в России такими торговыми сетями, как "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик", а также цифровым бизнесом Vprok.ru, Many Salmon и 5Post.