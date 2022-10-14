Рациональное использование земельных и водных ресурсов является главной задачей – Сарван Джафаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 55 процентов земельного фонда составляют сельскохозяйственные угодья, и большая их часть нуждается в орошении.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на презентации книги "Зеленая" экономика".

По его словам, засуха последних 4-5 лет привела к истощению имеющихся водных ресурсов, экологической катастрофе.

"Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, рациональное использование имеющихся земельных и водных ресурсов является главной задачей. Также создана комиссия по обеспечению эффективного использования водных ресурсов, и эти вопросы обсуждаются с участием соответствующих государственных структур", - добавил Джафаров.

Отметим, что монография "Зеленая" экономика", состоящая из трех разделов и семи глав, охватывает такие темы, как изменение климата и устойчивое развитие, экологические границы экономического развития, "зеленая" экономика" для "зеленых" городов", энергоэффективность: мир в поисках альтернатив, финансы и "зеленое" принятие решений", "зеленая" экономика" в Азербайджане: текущее состояние и перспективы, рамки "зеленого" бюджета" и его применение в Азербайджане, "зеленый" рост" и сельское хозяйство: вызовы и возможности.

В книге, в частности, уделено большое внимание работе, проделанной для превращения освобожденных территорий в зону "зеленой" энергии". Также уделено внимание исследованию, проводимому в рамках "зеленого" бюджета" и возможности его применения в Азербайджане.

Монография предназначена для поддержки разработки государственных программ экономического развития, стратегических документов, региональных и местных проектов, способствуя формированию "зеленого" мышления и образа жизни в Азербайджане.